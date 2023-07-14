Manisa FK’ya forvet takviyesi

TRENDYOL 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Manisa FK, rotayı hücuma çevirdi. Alperen Uysal, Kadir Kurt, Oğuz Gürbulak ve Kerim Frei ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar son olarak Somaspor'da kiralık oynayan Gaziantep FK'nın 25 yaşındaki oyuncusu Yusuf Türk'e kanca attı. Geçtiğimiz sezon Soma formasıyla 31 maçta 12 gol atarak parlayan oyuncu ile ilk temas kuruldu. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek genç oyuncunun Manisa'da oynamaya oldukça istekli olduğu ifade edildi.

LİSTEDE ÜST SIRADA

Başarılı oyuncuyu Manisa FK'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın ısrarla istediği öğrenildi. Hücumda hata yapmak istemeyen ve bu konuda sıkça eleştiri alan kurmaylar, Yusuf ile bu problemi kökten çözmek istiyor.