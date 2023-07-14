Mertcan Sivasspor’da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Futbol Kulübü'nde Mertcan Açıkgöz Süper Lig'e gitti. İzmir temsilcisinin genç kanat oyuncusunu Demir Grup Sivasspor kadrosuna kattığı öğrenildi. 3. Lig ekibi Karşıyaka ile de görüşen Mertcan için devreye giren Sivasspor'un oyuncu ve kulüple anlaşma sağladığı kaydedildi. Geride kalan sezonun başında 2. Lig ekibi Sarıyer'den sarı-lacivertli ekibe katılan 23 yaşındaki futbolcu, Menemen FK formasıyla 31 resmi maçta 10 gol kaydetti.

İMZANIN ATILMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş altyapısından yetişen ve tüm yaş kategorilerinde görev yapan genç orta saha, bir dönem Eyüpspor formasını da terletti. Kariyerinde 91 mücadelede oynayan Mertcan, bu süreçte rakip kaleye 21 gol bırakırken, 11 de asistle skora büyük katkı yaptı. Menemen FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 225 bin Euro iken, İç Anadolu ekibiyle pürüzlerin kaldığı ve imzanın an meselesi olduğu kaydedildi.