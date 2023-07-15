Fenerbahçe’den Merkezefendi’ye

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu tamamen değiştirip önceliği yerli transferlere veren Yukatel Merkezefendi Beledyesi Basket, Fenerbahçe altyapısından çıkan İsmail Karabilen'le anlaştı. Genç milli takımlarda da oynayan 22 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet, geçen sezon sarı-lacivertlilerin pilot takımı Fenerbahçe Koleji formasıyla Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 3.8 sayı, 4.8 ribaund ortalamaları yakaladı.

DOĞRU BÜTÇE, DOĞRU TAKIM

Denizli temsilcisinde yönetim geçtiğimiz günlerde Eyüp Can Öncü ve Bilgehan Diril'e de katkıları için teşekkür mesajı yayınlamış ve böylece takımdan ayrılanların sayısı 13'e yükselmişti. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Asbaşkanı Veli Tefenlili, daha önce yaptığı açıklamada bu sene gerçekten mücadeleci, güzel, taraftarın sevdiği, izlemekten hoşlandığı bir takım oluşturacaklarını ifade etmişti. "Aynı sinerjiyi, aynı enerjiyi tekrar bekliyoruz" diyen Tefenlili, "Ligin en düşük bütçeli takımıyız ama işte biliyorsunuz para ile olmuş olsa birçok takımların yaptıklarını gördük. Onun için biz doğru takımı, doğru bütçeyle oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.