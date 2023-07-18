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Ayvalıklı Sevim Türkiye 3’üncüsü

SUAT SALGIN
Ayvalıklı Sevim Türkiye 3’üncüsü
Bursa'da düzenlenen ve toplam 4 bin sporcunun mücadele ettiği 15 Temmuz Şehitleri Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Ayvalık Spor Kulübü sporcusu Ecrin Sevim Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyonada, ilk turu maç yapmadan geçen Ecrin, 2. ve 3. turdaki rakibini 2-0, 4. turdaki ve çeyrek finaldeki rakibini 2-1 yendikten sonra yarı finale yükseldi. Yarı finalde Amasyalı sporcuya 2-0 mağlup olan Sevim, Türkiye 3.'lüğü kupasının sahibi oldu. Antrenör Volkan Sersan, sporcusunun bitmek bilmeyen bir tempoyla çalıştığını belirterek, "Elde ettiği başarı tesadüf değil" dedi.
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