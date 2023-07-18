TFF yeni sezonda Süper Lig’den kaç takımın küme düşeceğini duyurdu! Yabancı kuralı da belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'den 4 takımın küme düşeceğini açıkladı.

TFF, 2023-2024 Sezonu Süper Lig maçlarının statüsü yayınlandı. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonda Süper Lig'de 4 takımın küme düşeceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig 20 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanır. Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşer."

Diğer yandan TFF, 2023/24 sezonunda yabancı kuralının 8+3 olacağını açıkladı.