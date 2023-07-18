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Haberler Spor TFF yeni sezonda Süper Lig'den kaç takımın küme düşeceğini duyurdu! Yabancı kuralı da belli oldu

TFF yeni sezonda Süper Lig'den kaç takımın küme düşeceğini duyurdu! Yabancı kuralı da belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklamada yeni sezonda 4 takımın lige veda edeceği belirtildi. Diğer yandan TFF, 2023/24 sezonunda yabancı kuralının 8+3 olacağını açıkladı.

DHA
TFF yeni sezonda Süper Lig’den kaç takımın küme düşeceğini duyurdu! Yabancı kuralı da belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'den 4 takımın küme düşeceğini açıkladı.

TFF, 2023-2024 Sezonu Süper Lig maçlarının statüsü yayınlandı. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonda Süper Lig'de 4 takımın küme düşeceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig 20 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanır. Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşer."

Diğer yandan TFF, 2023/24 sezonunda yabancı kuralının 8+3 olacağını açıkladı.

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