Yunusemreli güreşçiler turnuvaya damga vurdu

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, 14 - 16 Temmuz tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenen Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'nın gururu oldu. Mavi-beyazlı sporcular, her iki kategoride toplamda 3 gümüş, 1 bronz madalya kazanırken, U11'de takım halinde Türkiye 5.'si, U13'te de Türkiye 9.'su oldu. U11'de 26-30 kiloda Ramazan Özman ve 68 kiloda Yusuf Emir Yünden Türkiye 2.'si olurken, 62 kiloda Seyit Ali Yıldız Türkiye 9'uncusu, 26-30 kiloda Musa Yusuf Tekin ve 38 kiloda Ömer Faruk Ariç Türkiye 10.'su oldu. U13'te ise 34 kiloda Hakim Beytullah Kalay Türkiye 2.'si olarak gümüş madalyaya imza attı. Ayrıca 26-30 kiloda Ömer Faruk Batur Türkiye 3'ücünsü, 41 kiloda Emirhan Demir Türkiye 5.'si, 48 kiloda Burak Batur Türkiye 11.'si olarak alkış aldı.