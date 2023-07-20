Bodrumspor’a Arnavut yıldız

Trenyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da takviye çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Denizlispor'dan Muhammed Gönülaçar, Sparta Prag'dan Ondrej Celutska, NK Olimpija'dan Aldair Djalo Balde ile güçlendiren yeşil-beyazlıların Boluspor'la olan sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Dejvi Bregu'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İki sezondur Bolu temsilcisinde forma giyen 27 yaşındaki Arnavut futbolcunun kulübüyle henüz anlaşmaya yanaşmaması Bodrumspor'un elini güçlendiriyor. Geride kalan sezonda kırmızıbeyazlı Karadeniz ekibinde 34 karşılaşmada forma giyen deneyimli hücumcu, rakip ağları 7 kez havalandırırken 4 golün de pasını verdi ve oldukça etkili bir performans sergiledi.

HÜCUMDA ÇOK ETKİLİ

Kariyerine ülkesinin Flamurtari takımında başlayan ve A takıma kadar yükselme başarısı gösteren Arnavut futbolcu, yine ülkesinin Skenderbeu, Luftetari ve Teuta takımlarında forma giydikten sonra Türkiye'ye geldi.

FORVET TAKVİYESİ İÇİN ARAYIŞTA

Transfer çalışmalarına devam eden Bodrumspor, forvet hattı için de arayışlarını sürdürüyor. Direkt santrfor olarak kadrosunda sadece Celal Dumanlı bulunan yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir'in net bir golcü istediği ve yönetimin bu rapor doğrultusunda piyasa araştırmasını sürdürdüğü belirtildi.