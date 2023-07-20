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Bucaspor 1928’de Balcıoğlu sesleri

Bucaspor 1928’de Balcıoğlu sesleri
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran Bucaspor 1928'de teknik direktör arayışları sürüyor. İzmir temsilcisinde Yalçın Koşukavak, Fırat Gül ve Ufuk Kahraman isimlerinin gündemde olduğu iddia edilirken kulislerde son olarak Uğur Balcıoğlu seslerinin de yükseldiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve Fırtına'yı 3. Lig'den 2. Lig'e çıkaran deneyimli teknik adamın camiayı tanıması ve taraftarlar tarafından desteklenmesi ile en güçlü aday konumuna geldiği kaydedildi. Son olarak geride kalan sezonda Balıkesirspor'u çalıştıran Balcıoğlu, kariyerinde daha önce Darıca Gençlerbirliği, Tire 1922, Nevşehir Belediyespor, Belediye Derincespor ve Adıyaman FK'da da görev yaptı.
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