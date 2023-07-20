Güreşçilerden Örki’ye ziyaret

Pamukkale Belediyespor'un başarılı güreşçileri U15 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olan Beytullah Sarı, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Deste Orta boyunda gümüş madalya kazanan Umut Erdoğan ve Minik 1 boyunda bronz madalya alan Ali Bakan ile antrenör Yusuf Alver ve Pamukkale Belediyespor Başkanı Ayhan Soyfidan, Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi ziyaret etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki genç sporcuların ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Örki, "Sporun her branşına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.