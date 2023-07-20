Manisa’da rota Bursa

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Manisa FK, dış transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'dan Daniel Graovac için temaslarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, yeni bir ismi daha gündemine aldı. Transferde rotayı bu kez Bursa'ya çeviren kurmaylar, 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'e kanca attı. Yeşilbeyazlı ekiple sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Bursa'dan ayrılmak istiyor. Siyahbeyazlılar, kariyerine üst ligde devam etmek isteyen Kubilay ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçerken transferi en kısa sürede bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

SÜPER LİG PATENTLİ

Kurmaylar, Kayserispor ile Süper Lig deneyimi de yaşayan başarılı orta saha ile henüz maddi anlamda ortak noktada buluşamadı. Manisa FK'nın Kubilay ile anlaşma sağladıktan sonra Bursa ekibiyle bonservis bedeli konusunda masaya oturacak. Futbolcunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

GÖZTEPE'DE DE FORMA GİYMİŞTİ

Manisa FK'nın gündemine gelen Bursasporlu Kubilay Sönmez, İzmir ekibi Göztepe'de de bir dönem forma giymişti. Almanya doğumlu futbolcu kariyerine Schalke 04'ün B Takımı'nda başlarken Türkiye'de Dardanel, Urfa, Kayseri, Erzurumspor, Adana Demir ve Hatayspor'da görev yapmıştı. Futbolcu Süper Lig'de 37, Brinci Lig'de 143 ve 2. Lig'de de 45 maça çıktı.