Yunusemreli Selvinaz şampiyon

Yunusemre Belediyespor'un başarılı taekwondocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Bursa'da organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Manisa'ya altın madalya kazandırdı. Üst üste 9 maç kazanarak kategorisindeki 317 sporcu arasından Türkiye şampiyonu olan Selvinaz, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nın yolunu açtı. Selvinaz, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda 28-31 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde yapılacak Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na katılacak.