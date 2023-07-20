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Haberler Spor Yunusemreli Selvinaz şampiyon

Yunusemreli Selvinaz şampiyon

Yunusemreli Selvinaz şampiyon
Yunusemre Belediyespor'un başarılı taekwondocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Bursa'da organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Manisa'ya altın madalya kazandırdı. Üst üste 9 maç kazanarak kategorisindeki 317 sporcu arasından Türkiye şampiyonu olan Selvinaz, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nın yolunu açtı. Selvinaz, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda 28-31 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde yapılacak Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na katılacak.
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