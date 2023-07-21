Bodrum’da Akman sesleri

Trendyol 1. Lig'de bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Geride kalan süreçte Denizlispor'dan orta saha Muhammed Gönülaçar, Sparta Prag'dan stoper Ondrej Celutska ve Olimpija Ljubljana'dan kanat oyuncusu Aldair Djalo Balde ile gücüne güç katan yeşil-beyazlıların hücum hattını takviyenin hesaplarını yaptığı belirtilirken, Boluspor'dan Djevi Bregu'nun ardından forvet Ali Akman da yönetimin gündemine geldi. Kadrosunda direkt santrfor olarak sadece Celal bulunan Muğla ekibi, genç yıldız ile üçüncü bölgede alternatif yaratmak istiyor.

GÖZTEPE'DE ŞANS BULAMADI

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan ancak kadroda düşünülmeyen 21 yaşındaki forveti kurmaylar kiralama formülüyle kadroya katmak istiyor. Bursa altyapısından yetişen ve 2020-2021 sezonunda Frankfurt'a giden genç golcü, Hollanda ekibi Nijmegen ve geçen sezon da Göztepe'de kiralık olarak forma giydi. Akman, sarı-kırmızılılarda sürekli forma şansı bulamamıştı.

GÖKDENİZ'İN HEDEFİ AVRUPA

Geçen sezon Antalyaspor'dan kadroya katılan ve 22 maçta 9 gol, 2 asistlik performansıyla büyük alkış alan Gökdeniz Bayrakdar, geçen seneki performansının üzerine çıkmak istediğini dile getirdi. 21 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon hedeflediğim gol ve asist sayısına ulaşırsam ve takımla yükselişe geçersek, inşallah Avrupa'ya transfer olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.