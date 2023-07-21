Horozkent’ten 4 süper transfer

TFF Kadınlar 1. Ligi ekibi Horozkentspor, yeni sezon için kolları sıvadı. Flaş transferlere imza atan yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e yükselen Gaziantep Asya Spor'dan Ayça Tekmen ve Birsen Güçlü ile Karadeniz Ereğli'den Lidiane Lopes Ribeiro ve Makedon Ljuboten ekibinden Tcheury Harumy Goya'yı transfer etti. Daha önce Karagümrük ve Hatayspor gibi Süper Lig takımlarında forma giyen tecrübeli sağ bek Ayça, geçen sezon Gaziantep Asya'da 13 maçta 4 asist katkısı sağladı. Ayça ile birlikte geçen sezon Gaziantep'te forma giyen ve daha önce Fomget ile Hatayspor gibi Süper Lig ekiplerinde de ter döken Birsen Güçlü de imzayı attı. Birsen 13 maçta 3 gol atarken 7 de asist yapmıştı. Genç sambacı Riberio da forvet ve kanat oyuncusu. Geçen sezon 11 maçta 6 gol atan Ribeiro daha önce Cruzeiro, Natal, Nautico, Tiradentes ve Amora'da forma giydi. Bir diğer Brezilyalı Goya ise kanat ve ofansif orta saha oyuncusu. Goya daha önce Santos, Athletic Club, Subotica, Minas, Realidade Jovem'de forma giydi.