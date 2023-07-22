Off-road heyecanı

Spor ve sporcuya her zaman destek çıkan Denizli Merkezefendi Belediyesi, yeni bir çalışmaya da imza atıyor. Bu kapsamda çalışmaları sürdüren Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da düzenlenecek olan Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF yarışlarına da ev sahipliği yapacak. Tüm sporseverleri seyirci etabına davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, adrenalin dolu bir yarış izleyeceklerini dile getirdi. Başkan Doğan, "Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı'nı 22-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Merkezefendi'de ulusal yarışa ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımız hazır, pistimiz hazır, biz de hazırız. Tüm sporseverleri heyecan ve adrenalin tutkunlarını yapılacak olan Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı Kazım Arslan Seyirci Etabı'na davet ediyorum" diye konuştu.