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Haberler Spor Manisa FK yenilendi

Manisa FK yenilendi

Şampiyonluk hedefleyen yönetim 8 oyuncu ile yolları ayırırken kadroya çok önemli 7 yeni takviye yaptı, şimdi sıra golcüye geldi.

Manisa FK yenilendi

Trendyol 1. Lig'de geçen sezon kaçırdığı Süper Lig'i sağlama almak isteyen Manisa FK yenilendi. Siyahbeyazlı yönetim, ilk değişimi teknik heyette Yalçın Koşukavak'ın yerine Osman Zeki Korkmaz ile anlaşarak yaptı.

Kadroda da yeni bir yapılanmaya giden Manisa ekibi 8 oyuncuya veda ederken, kaliteli 7 transfer ile dikkat çekti. Siyahbeyazlılar, en büyük değişimi ise savunma ve orta alanda yaşarken, yönetim artık gözünü ileri uca yapılacak takviyeye çevirdi.

SON TRANSFER GRAOVAC

Manisa FK, mevcut kadrodan Adem, Nizamettin ve Fernandes gibi yıldız isimlerin yanı sıra Muhammed, Veli Çetin, Prib, Burak Çoban ve Metehan Baltacı'yı gönderdi. Yönetim savunmaya Kadir Kurt ve Daniel Graovac, orta alana Oğuz Gürbulak, Kerim Frei, Tugay Kaçar, Bekir Karadeniz'i monte ederken 1 numaraya da Alperen Uysal dahil oldu.

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