Elis, Dünya Şampiyonu

Fenerbahçeli milli kürekçi Elis Özbay, 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bulgaristan'ın Plovdiv kentinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Elis Özbay, hafif kilo tek çifte A finalinde elde ettiği 07:36.92'lik dereceyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Elis, yarışın ardından düzenlenen törenle madalyasını aldı. Elis, geçtiğimiz yıl İtalya'da yapılan U23 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti. Öte yandan Türkiye Kürek Milli Takımı, U23 Dünya Şampiyonası'nda 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplamda 3 madalya kazandı. Kadınlar Hafif Kilo İki Tek kategorisinde yarışan Simla Suay Alıncı ve Irmak Fertuğ ikilisi ise yarışları 07:37,87'lik dereceyle ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Kadınlar Hafif Kilo Dört Çifte kategorisinde ise Ebru Akınal, Deniznur Serra Baykara, Eda Erkan ve Nisan İpar'dan oluşan ekip, 06:46.01'lik derece ile yarışları üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.