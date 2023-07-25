Yelkenler fora

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası Muğla Yalıkavak'ta bugün başlayacak. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express Ana Sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda 14 farklı ülkeden, 60'a yakın ekip, 500'ün üzerinde sporcu şampiyonluk için mücadele edecek. Dört yarıştan oluşan programın ilk yarışı olan "Halikarnas 100. Yıl Kupası" Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında toplamda 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkurun tamamlanmasıyla 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek.

29 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Bu yıl 2 etapta organize ettiğimiz yarışlarımızın ikincisi her zaman olduğu gibi 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası adıyla olacak. Geleneksel hale gelen organizasyonumuza katılım her sene artıyor. Bu organizasyonlar Türkiye'de yelken sporuna büyük katkı sağlıyor. Yelkende Türkiye en üst seviyedeki ülkeleri yakalamak üzere" diye konuştu.

ŞAMPİYONANIN DİĞER YARIŞLARI İSTANBUL'DA

Şampiyonanın diğer üç yarışı 27-29 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Boğaziçi'nde düzenlenecek Cumhuriyet 100. Yıl Kupası için yarışlar 27 Ekim'de başlayacak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet 100. Yıl Kupasının verilmesiyle sona erecek. En iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu ünvanını ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını almaya hak kazanacak.