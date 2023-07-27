Çeçenoğlu kapışması

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan, kadrosunu bu doğrultuda takviye eden Bodrumspor ve Manisa FK'nın transferde yolları kesişti. İki Ege ekibi de golcü arayışları çerçevesinde Mustafa Çeçenoğlu'nu bünyesine katmak için kapışıyor. Geçen sezon Denizlispor ile 1. Lig'de küme düşme sancısını yaşayan ve şu an boşta olan 29 yaşındaki futbolcuya iki Ege ekibi de teklifini iletti. 1. Lig'den başka talipleri de olan deneyimli hücum oyuncusu teklifleri değerlendirmeye alırken henüz geleceği ile ilgili bir karara varabilmiş değil.

SÜPER LİG DENEYİMİ VAR

Fenerbahçe altyapısında forma giyen futbolcu için Bodrum ve Manisa FK en ciddi adaylar olarak dikkat çekerken, futbolcunun hangi ekibi tercih edeceği merak konusu oldu. Süper Lig deneyimi olan futbolcu kariyerinde Gençlerbirliği, Menemen, Bugsaş ve Boluspor'da da forma giydi. Geçen sezon yeşilsiyahlı ekipte 31 maça çıkan Çeçenoğlu, fileleri 5 kez havalandırdı.