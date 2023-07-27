Efeler 09’dan çifte transfer

Efeler 09 SFK'da, transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip geçen sezon Muğla'da top koşturan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Atakan Akbulut ile Menemen FK'dan sağ bek oyuncusu Cüneyt Dağlı'yı transfer etti. Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada, "Muğlaspor'da profesyonel olan 1.91 boyundaki başarılı forvet son 3 sezon Muğlaspor'da top koşturdu.

Türkiye Kupası'nda 3 kez, 3. Lig'de 21 maçta ter döken Akbulut, BAL'da ise 44 maçta forma giydi ve 10 kez gol sevinci yaşadı. Futbola Manisaspor altyapısında başlayan ve gelişimini burada tamamlayan sağ bek oyuncusu Cüneyt Dağlı ise, geçen yıl Gençlik Gelişim Ligleri'nde gösterdiği performansla Menemen FK'da profesyonelliğe geçiş yaptı. Atakan Bulut ve Cüneyt Dağlı'ya başarılar diliyoruz" denildi.