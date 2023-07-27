Heyecan fırtınası

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası Bodrum Yalıkavak'ta başladı. Ege'nin mavi sularına yelken açan yerli yabancı sporcular Bodrum-Marmaris- Bodrum rotasında büyüleyici bir atmosferde yarışıyor. Yelken tutkunlarının toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkuru tamamlayacağı yarış, 45 takımda yarışan 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. "IRC" ve "Gezgin" sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenlilerde yarışan sporcuların boy ve kilo oranları dahi yarışta kritik rol oynuyor. Teknelerde yarışan takımlar en az 2, en fazla 15 kişilik takımlardan oluşuyor. ÖDÜL TÖRENİ 30 TEMMUZ'DA

4 yarıştan oluşan programın ilk yarışı " Halikarnas 100. Yıl Kupası" 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek. Yarış, 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek Halikarnas 100. Yıl Kupası ödül töreni ile tamamlanacak.