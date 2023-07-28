Altekma, Ömer Tok’a emanet

Yeni sezonda Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Altekma, baş antrenörlük görevine Ömer Tok'u getirdi. Ömer Tok'un kulüp binasında sözleşme imzaladığı törende Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik de hazır bulundu. 'Son Topa Kadar Mücadele' prensibinden asla vazgeçmeden genç, savaşçı ve kaybetmeyi kabul etmeyen bir ekip oluşturmak için kolları sıvadıklarını belirten Ömer Tok, "Altekma Spor Kulübü'nün yeri Efeler Ligi'dir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yaparak 3 sezondur mücadele ettiğimiz Efeler Ligi'ne yeniden dönebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.