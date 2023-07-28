Manisa FK Süper Lig’e çıkmak için var gücüyle mücadele edecek

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de kamp yapan Manisa FK, çalışmalarını günde çift idman yaparak sürdürüyor.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu kampının iki etaplı olduğunu belirterek, "Sezon başı kampları için en olmasını istemediğimiz şey sakatlıklardır. Sakatlıksız, daha kuvvetlenerek daha maç oynamaya hazır hale gelerek bir dönem geçirdik. Bence en başarılı ya da bizi en mutlu ve en motive eden şey bu." dedi.

Korkmaz, transfer çalışmalarına değinerek, "Takıma bu sene hedefleri doğrultusunda bazı transferlerimiz oldu, devam da edecek. Şu anda da artık son birkaç noktadayız. Takıma özellikle forvet ile birkaç oyuncu daha katacağız. Birkaç gün içinde belli olacak. Bu konuda da tam istediğimiz, beklediğimiz bir transfer oldu. Planladığımız gibi iyi ve yarışacak bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

"AKADEMİDEN OYUNCU ARAMIZA KATACAĞIZ"

Manisa FK'nin kurulduğu günden bu yana farklı bir yapılanma içinde olduğunu, özellikle altyapı anlamında akademiye önem verdiklerini dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Akademiden de 3 arkadaş aramızda şu anda. Sezon içinde de bu devam edecek. Akademiden oyuncu aramıza katacağız ve onları aslında yarışır zihniyette, kendilerini ifade edebilir hale getirip sahaya çıkarmayı da düşünüyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi akademi ayrı, üst yapı ayrı olmayacak. Manisa FK, 2 senedir bu ligde. Artık bu sene bir üst lig için yarışacağız. Bütün amacımız önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etmek olacaktır."

Korkmaz, kurdukları sistem sayesinde transfer dönemlerini diğer takımlara göre daha ekonomik ve daha rahat geçirmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Kulüpler, ekonomik koşullar sebebiyle transferde zorlanıyorlar. Transfere, gelen giden oyuncu döngüsüne bel bağlayan takımlar zorlanıyor. Akademinin çok önemli bir yeri var. Dünya futbolunda yeri var. Aslında büyük takımların akademik yapıları bu şekilde. Biz akademide sadece altyapı oyuncuları yetiştirmeyi ve onlara sosyal ortam sağlama amacı gütmüyoruz. Biz akademiye, Manisa FK'ye yarışacak değerli oyuncular yetiştirecek bir yer olarak bakıyoruz. Zaten akademimiz de kendi organizasyon kapasitesiyle bunun cevabını veriyor." ifadelerini kullandı.