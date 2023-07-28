Tur Adana’ya kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Cluj'e konuk oldu. 5. dakikada Belhanda rakibinden sıyrılıp köşeye düzgün bir vuruş yaptı. Ancak kaleci topu son anda kornere çeldi. 6'da Manea'nın ortasında arka direkte topu kontrol eden Camora'nın yerden içeri çevirdiği top Betancor'a çarparak ağlara gitti: 1-0. 27'de sol taraftan ceza sahasına giren Ndiaye yerde kaldı ancak hakem devam dedi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

TAM SAHA BASKI GOLÜ GETİRDİ

Şimşekler ikinci yarıya da baskılı başladı. 49'da ceza sahasına gönderilen topu önünde bulan Emre'nin şutunu kaleci çeldi. 75'te Yusuf'un sert şutunu kaleci direk dibinden çıkardı. 1 dakika sonra Ndiaye'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 77'de Ndiaye'nin topuk pasına ceza yayının önünde gelişine vuran Stambouli harika bir golle skora dengeyi getirdi. 79'da rakibinden çok iyi sıyrılan Yusuf içeri girip Nani'ye çevirdi. Portekizli'nin şutu savunmaya çarptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

İLKLERİN MAÇI

26 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olan ve hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Adana Demirspor, Avrupa'daki ilk maçına Cluj deplasmanında çıktı. İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Hollandalı Patrick Kluivert da yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkmış oldu. Kluivert, yeni transferler Nani, Gravillon ve Dorukhan Toköz'ü yedek soyundurdu