Denizlispor’a teknik güvence

2. Lig ekibi Denizlispor'da alınan olağanüstü kongre kararı ve Özer Özdemir'in sözleşmesini feshedip takımdan ayrılması bomba etkisi yaratırken, teknik direktör Bülent Ertuğrul camianın yüreğine su serpti. Genç teknik adam görevinin başında olduğunu belirterek, Özer'in gitmesiyle ilgili de "Kalan sağlar bizimdir, yeni Özer'ler çıkarırız" dedi. Ertuğrul, "Sözleşmemiz var ve çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yönetim geldiğinde bize bakış açılarına göre durum değerlendirmesi yaparız. Özer konusuna gelince, aklını muhtemelen ailesi veya menajerler çeldi. Kalan sağlar bizimdir. Çalışmaya devam edeceğiz. Bünyemizden yeni Özerler çıkarırız. Gençler çok istekli" dedi.