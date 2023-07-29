Hedef Süper Lig

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekibi Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Bolu kampında önemli açıklamalar yaptı. Sezon bitiminde Yalçın Koşukavak'ın yerine takımın başına geçen deneyimli teknik adam bu sezon ana hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade etti. Korkmaz, "Manisa FK, 2 senedir bu ligde. Artık bu sene bir üst lig için yarışacağız. Bütün amacımız önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etmek olacaktır. Takıma bu sene hedefimiz doğrultusunda bazı transferlerimiz oldu, devam da edecek. Takıma özellikle forvet ile birkaç oyuncu daha katacağız. Planladığımız gibi iyi ve yarışacak bir takım kurduk" dedi.

AKADEMİ ÇOK ÖNEMLİ

Manisa FK'nin kurulduğu günden bu yana farklı bir yapılanma içinde olduğunu, özellikle altyapı anlamında akademiye önem verdiklerini dile getiren Korkmaz, "Akademiden de 3 arkadaş aramızda şu anda. Sezon içinde de bu devam edecek. Ülke genelinde olduğu gibi akademi ayrı, üst yapı ayrı olmayacak. Transfere, gelen giden oyuncu döngüsüne bel bağlayan takımlar zorlanıyor. Akademinin çok önemli bir yeri var. Dünya futbolunda yeri var. Biz akademide sadece altyapı oyuncuları yetiştirmeyi ve onlara sosyal ortam sağlama amacı gütmüyoruz. Biz akademiye, Manisa FK'ye yarışacak değerli oyuncular yetiştirecek bir yer olarak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.