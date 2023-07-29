Manisa FK Thuram’ı istiyor

Trendyol 1. Lig'de transferin hızlı ekiplerinden Manisa FK'da gündem golcü takviyesi. Transferde son olarak İstanbulspor'dan deneyimli sağ bek Oğuzhan Berber'i kadrosuna katan Manisa temsilcisi forvet adaylarına bir yenisini daha ekledi. Siyahbeyazlıların Brezilyalı forvet Sandro Lima'nın ardından gündemine ülkemizde bir zamanlar Konyaspor ve Tuzlaspor formaları da giyen, son olarak Pendikspor'da oynayan Brezilyalı forvet Rogerio Thuram'ı aldığı öğrenildi. Manisalı kurmayların temas kurduğu 32 yaşındaki deneyimli golcü ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kadrosunda santrfor olarak Mehmet Uysal dışında isim kalmayan Manisa FK'nın imza aşamasına getirdiği Brezilyalı hücumcu Thuram, geçen sezon Play-Off Finali'nden Süper Lig'e çıkan Pendikspor'da etkili bir performans gösterdi. İstanbul ekibiyle 26 maçta forma giyen Sambacı, rakip ağları 10 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı.

GİRESUN'LA YENİŞEMEDİ

YENİ sezon hazırlıklarına Bolu kampında sürdüren Manisa FK, hazırlık maçında ligdeki rakiplerinden Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Siyahbeyazlıların golünü Kaan Kanak kaydetti. Manisa ekibi önceki hazırlık maçlarında Adana Demirspor'u 3-2 yenerken, Pendikspor'a 2-0 boyun eğmişti.