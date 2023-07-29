Mustafa Artuç’u kaybettik

TAHKİM Kurulu Başkanı Mustafa Artuç hayatını kaybetti. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. Artuç'un cenazesi dün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Artuç'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.