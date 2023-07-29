Yepyeni Aydın

Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon planlamasını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor transfer dönemine hızlı bir giriş yaparken, kadrosunu adeta baştan yarattı. Aydın temsilcisi 8 isimle yollarını ayırırken, iç transferde 6 isimle nikah tazeledi, 8 de dış transfere imza attı.

Semra Özer, İdil Naz Başcan, Özlem Güven, Sasa Planinsec, Shealyn McNamara, Merve Nur Öztürk, Aslıhan Kılıç ve Berra Eren ile vedalaşan mavi-beyazlılar; Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Selin Adalı, Anna Nicoletti, Sara Loda ve Çağla Salih ile nikah tazeledi.

8 TRANSFER YAPTI

Geride kalan sezonda Play-Off Etabı'na kalmayı başaran ve bu sezon ise ligde zirve hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde önemli isimleri kadrosuna katmayı başardı.

Mavi-beyazlı Aydın temsilcisi, Sigorta Shop'tan Tuğçe Akman, Nilüfer Belediyespor'dan Ecenur Aksoy, Vakıfbank'tan İlayda Uçak, Bolu Belediye'den Çerağ Düzeltir, İtalya Ligi ekibi Casalmagiorre'den Lauren Callini, Adam Voleybol'dan Firdevs Kiremitçi, Kuzeyboru'dan Ayşe Çürük ve Gelişim Koleji'nden Simay Cinbaz ile gücüne güç kattı.