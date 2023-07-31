Bodrumspor’a Makedon golcü

Trendyol 1. Lig'de takviye çalışmalarını sürdüren Bodrumspor'da santrfor arayışları sürerken, gündeme Kuzey Makedonyalı 26 yaşındaki forvet Remzifaik Selmani'nin geldiği kaydedildi. Önceki gün Adanaspor'dan ayrılan kanat forvet Burak Çoban'ı renklerine bağlayan yeşil-beyazlıların ileri uca deneyimli golcüyü monte etmek istediği ifade edildi. Kariyerine Renova altyapısında başlayan Selmani, Ujpest, Shkendija, FC Llapi, Mezökövesd ve son olarak FK Partizani takımında forma giydi.

JAHOVİC ÖNERDİ

Takımıyla sözleşmesi sona eren ve boşta olan forveti Bodrumspor'un eski oyuncusu Adis Jahovic'in önerdiği iddia edildi. Bu arada Bodrumspor, 19 yaşındaki genç stoper İsmail Tarım'ı sezon sonuna kadar 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor'a kiraladı.