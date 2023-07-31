  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrumspor’a Makedon golcü

Bodrumspor’a Makedon golcü

Muğla ekibi, Partizani’de oynayan Remzifaik Selmani’ye kanca attı.

BERKE ÖZBAY
Bodrumspor’a Makedon golcü

Trendyol 1. Lig'de takviye çalışmalarını sürdüren Bodrumspor'da santrfor arayışları sürerken, gündeme Kuzey Makedonyalı 26 yaşındaki forvet Remzifaik Selmani'nin geldiği kaydedildi. Önceki gün Adanaspor'dan ayrılan kanat forvet Burak Çoban'ı renklerine bağlayan yeşil-beyazlıların ileri uca deneyimli golcüyü monte etmek istediği ifade edildi. Kariyerine Renova altyapısında başlayan Selmani, Ujpest, Shkendija, FC Llapi, Mezökövesd ve son olarak FK Partizani takımında forma giydi.

JAHOVİC ÖNERDİ

Takımıyla sözleşmesi sona eren ve boşta olan forveti Bodrumspor'un eski oyuncusu Adis Jahovic'in önerdiği iddia edildi. Bu arada Bodrumspor, 19 yaşındaki genç stoper İsmail Tarım'ı sezon sonuna kadar 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor'a kiraladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA