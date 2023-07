İsmail pistlerde ailesi evde koşuyor

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde altın madalya kazanan İsmail Nezir, İzmir'in ve Türkiye'nin gururu oldu. Başarılı atletin ailesi, oğullarının pistlerdeki her yarışını televizyondan takip edip, milli sporcunun elde ettiği başarıyla büyük sevinç yaşıyor. İsmail'in ailesi, oğullarının her yarışını televizyondan takip ediyor. Önünde Budapeşte'de yapılacak büyükler dünya şampiyonası olduğunu belirten İsmail Nezir, "Final koşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Eğer orada final koşabilirsem kendimi dünyada ilk 8'in içinde olduğumu kanıtlayabilirim" dedi.

'ÇOK HEYECANLANIYORUZ'

Anne Aslı Nezir "Onu izlerken ağlamaktan pek ekrana bile bakamıyoruz. Çok heyecanlanıyoruz. Onun bir yarışında kendimi kaybetmişim. Cep telefonuyla kızım kaydetmiş. Ekran karşısında İsmail koştukça ben de onunla koşuyorum" diye konuştu. Baba İsa Nezir oğluyla gurur duyduğunu ifade ederken, İsmail'in kardeşi Eda da, "Abimi izlerken kendimizden geçiyoruz. Ben 'Allah için koş' diyorum. O başarılı olunca çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.