Kylian Mbappe için Liverpool da devrede

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merakla beklenen Kylian Mbappe'nin transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. PSG'deki geleceği belirsizliğini koruyan Fransız yıldız için devreye giren son takım Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool oldu. Alman teknik direktör olası bir transfer ihtimalini masaya yatırmak için Mbappe'nin babasıyla temas kurarken, ikilinin görüşmelerinin sıklıkla devam ettiği ifade edildi. Bu teması doğrulayan Mbappe ise, "Çok değil ama biraz konuştuk. Liverpool ile konuştum çünkü annemin en sevdiği kulüp Liverpool" dedi. Sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayacağını açıklaması nedeniyle PSG'nin Japonya'da devam eden kampına dahil edilmeyen Mbappe için Suudi Arabistan takımları ve Real Madrid de devrede.