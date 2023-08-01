  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kylian Mbappe için Liverpool da devrede

Kylian Mbappe için Liverpool da devrede

Kylian Mbappe için Liverpool da devrede
Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merakla beklenen Kylian Mbappe'nin transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. PSG'deki geleceği belirsizliğini koruyan Fransız yıldız için devreye giren son takım Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool oldu. Alman teknik direktör olası bir transfer ihtimalini masaya yatırmak için Mbappe'nin babasıyla temas kurarken, ikilinin görüşmelerinin sıklıkla devam ettiği ifade edildi. Bu teması doğrulayan Mbappe ise, "Çok değil ama biraz konuştuk. Liverpool ile konuştum çünkü annemin en sevdiği kulüp Liverpool" dedi. Sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayacağını açıklaması nedeniyle PSG'nin Japonya'da devam eden kampına dahil edilmeyen Mbappe için Suudi Arabistan takımları ve Real Madrid de devrede.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA