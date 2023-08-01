Merih kadro dışı mı kaldı?

Transferde adı Fenerbahçe ve Inter ile anılan milli futbolcu Merih Demiral'ın, Atalanta'da kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü. İtalyan basınında çıkan haberlerde; tecrübeli savunmacıyla ilgili olarak "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" ifadeleri kullanıldı. Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefleyen 25 yaşındaki stoperin menajeri, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Inter bizim için somut bir ihtimal. Müzakereler henüz başlamadı ancak başladığında harekete geçmeye hazırız" diye konuşmuştu. Merih geçtiğimiz sezon Atalanta'da 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.