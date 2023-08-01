Nouhaila Benzina tarihe geçti

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda H Grubu'nda mücadele eden Fas Kadın Milli Takımı, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan Faslı oyuncu Nouhaila Benzina ise tarihe geçti. Turnuvada tarihindeki ilk golünü 6. dakikada Ibtissam Jraidi ile bulan ve ilk kez kazanarak grupta yeniden iddialı duruma gelen Fas'ta, maça ilk 11'de başlayan defans oyuncusu Nouhaila Benzina Dünya Kupası tarihinde başörtülü mücadele eden ilk sporcu oldu. Fas'ın galibiyetinin ardından Benzina'nın mutluluk gözyaşları kameralara yansıdı.