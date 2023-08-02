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Aliağa FK stoper Doğukan’ı aldı

Aliağa FK stoper Doğukan’ı aldı
TFF 3'üncü Lig'de ilk kez mücadele edecek Aliağa Futbol Kulübü, dış transferde Antalyaspor'dan 22 yaşındaki stoper Doğukan Nelik'le sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "İmza töreni Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın katılımıyla tamamlanmıştır. Oyuncumuza başarılar diliyor, Aliağa'mıza hoşgeldin diyoruz" ifadelerine yer verildi. Akhisarspor altyapısında yetişen genç savunmacı, geçen sezon Nazilli Belediyespor'da kiralık olarak top koşturdu. Öte yandan Bolu kampını sürdüren sarı-siyahlı ekipte futbolcular aralarında düzenledikleri bilgi yarışmasında eğlenceli anlar yaşadı.
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