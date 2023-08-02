Aydın’ın gururu

Avrupa Halter Şampiyonası Romanya'nın Bükreş kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya Türk Milli Takımı adına kız ve erkeklerden toplam 23 sporcu katıldı. Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 17 yaşındaki Aydınlı Burcu İldem Gerçekden ise Genç Bayanlar 76 kiloda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil etti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada genç sporcu Gerçekden, koparmada 92, silkmede 116 olmak üzere toplamda 208 kiloluk derecelerle Avrupa ikincisi olmayı başardı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

'ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ'

Sporcuların ve antrenörlerin emeğini takdir eden Fillikçioğlu, "Madalya alanları, antrenörlerini, kulüplerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Gelecek vaat eden isimlerinden biri olan Burcu İldem Gerçekden performansıyla göz doldururken, Milli Takım adına da önemli bir başarıya imza atmış oldu" diye konuştu.