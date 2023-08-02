Didim Bld’den transfer bombası

BÖLGESEL Amatör Lig ekiplerinden Saygın Yapı Didim Belediyespor dış transferde bombayı patlattı. Ligde üst sıraları hedefleyen ve profesyonel lig özlemini dindirmek isteyen Didim Belediyespor geçmiş yıllarda Galatasaray'da da forma giyen 34 yaşındaki Yiğit Gökoğlan ile anlaştı. Gökoğlan, Galatasaray'ın yanı sıra Manisaspor, Orduspor, Kayseri Erciyesspor, Akhisarspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor, Vanspor FK, Modafen, Kuşadasıspor, Bergama Belediyespor ve son olarak Çeşme Belediyespor formaları giydi.

TAKVİYELER SÜRECEK

Geçen sezon da BAL Ligi'nde mücadele eden futbolcu, Didim Belediyespor ile yeniden profesyonel liglere dönmek istiyor. Tecrübeli ismi kadrosuna katan mavi-beyazlılarda transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceği öğrenildi.