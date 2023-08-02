Efeler 09’da İshak ayrıldı

TFF 3. Lig'in iddialı ekibi Efeler 09 SFK'da bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyizlı ekiple sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki forvet İshak Kurt Adana 1954 FK ile sözleşme imzaladı. Aydın ekibi ile 2021-2022 sezonunda BAL Ligi'nde şampiyon olarak profesyonel kategoriye çıkan İshak, geçen sezon da takımıyla Play-Off macerası yaşamıştı. İki sezon önce Aydın'a Vefa'dan transfer olan futbolcuya, Efeler 09 yönetiminin yaptığı sözleşme yenileme talebi sonuç vermedi.

GOL KRALI OLMUŞTU

Önümüzdeki sezon Adana ekibi için mücadele edecek olan tecrübeli forvet oyuncusu performansıyla taraftarların sevgilisi olmuştu. Geçen sezon 30 lig maçında 24 gol atarak krallık tacını takan futbolcu, bir önceki sezon da BAL'da 9 gole katkı yapmıştı.