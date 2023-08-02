Manisa FK’da Lima imzaladı

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonda Süper Lig'i hedefleyen Manisa FK, forvet hattını önemli bir golcüyle takviye etti. Daha önce Süper Lig patentli Kerim Frei ile sözleşme imzalayan Manisa ekibi daha önce prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı golcü Sandro Lima'ya da dün imza attırdı. 33 yaşındaki Sambacı, dün kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Türkiye'de 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de, 2021-2022'de ise 1. Lig'de Gençlerbirliği formasını giyen Lima geçen sezonu Güney Kore ekibi Gwangju'da geçirmişti.

SERKAN, AMED'E GİTTİ

İmza töreninde konuşan Sandro Lima, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Çok çalışarak hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" dedi. Öte yandan Manisa FK'dan ayrılan Serkan Odabaşoğlu, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer oldu.