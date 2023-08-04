Adana Demir tarih yazdı

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Adana Demirspor deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Romanya ekibi Cluj'u sahasında mağlup ederek tur atladı. Mavi-lacivertliler, bir sonraki turda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile eşleşti. 3. Ön Eleme Turu'nun ilk karşılaşmaları 10 Ağustos'ta, rövanşları ise 17 Ağustos'ta yapılacak. 17. dakikada son çizgiye kadar inen Avouno'nun ortasında Birligea'nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanında döndü.

NDİAYE 90+3'TE TURU GETİRDİ

43'TE Belhanda'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Akintola'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 62'de Birligea ceza sahasında Gravillon tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi ve Adana Demirli futbolcuya kırmızı kart gösterdi. 68'de Mogos penaltı atışını gole çevirdi: 1-1. 90+3'te Belhanda'nın pasında savunma arkasına sarkan Ndiaye, Adana Demir'e turu getiren golü kaydetti: 2-1.