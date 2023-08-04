İzmir’in gururu

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden 21 yaşındaki Göztepeli artistik cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak finallerde yarışmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp de resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak genç oyuncusunu tebrik etti. Yapılan paylaşımda, "2023 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ülkemizi temsil eden sporcumuz Mehmet Ayberk Koşak, başarılı performansı sonucu finallerde yarışmaya hak kazandı" ifadeleri kullanıldı. 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda final etabı da 5 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyon, 8 Ağustos'ta sona erecek.

HEDEFİ YİNE KÜRSÜYE ÇIKMAK

Başarılı sporcu, Çin'den de madalyayla dönmek istiyor. Koşak, mayıs ayında Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'ndan madalyayla dönmüştü. Halka aleti finalinde 14.133 puan alan Göztepeli sporcu, gümüş madalya kazanmıştı. Nisan ayında ise Antalya'da düzenlenen 2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na tamamı İzmirli sporculardan oluşan erkek millilerimiz takım halinde gümüş madalya almıştı. Üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmanın sevincini yaşayan ve İzmirli Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin'in çalıştırdığı takımda Mehmet Ayberk Koşak'ın yanı sıra kentte yetişen Ferhat Arıcan, Adem

Asil, Ahmet Önder ve Kerem Şener de yer alıyordu.