3 dakika için 20 yıl uğraştı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metre dalışta Türkiye rekorunu kırdı. Ercümen, 3 dakika 14 saniyede 100 metreye dalarak yeni rekorun sahibi olurken Türkiye serbest dalış tarihinde kadınlar ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu unvanını da elde etti.

Duygularını ifade eden milli sporcu, "Bu 3 dakikalık dalış için aslında 20 sene emek verdim diyebiliriz. Biz aradığımız desteği ülkemizde zor bir süreçten geçtiği için bulamamıştık. Yarışmaya ben tek başıma gittim, paletim kırıldı ve ödünç aldığım palet ile yarışmak zorunda kaldım. Aksiliklerin olduğu bir süreçti. Her şeye rağmen 2 sene önce verdiğim karardan vazgeçmedim, pes etmedim ve 2 sene sonunda bu dalışı başarabildik" şeklinde konuştu.