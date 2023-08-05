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Haberler Spor Balıkesir Triatlonu’na rekor katılım

Balıkesir Triatlonu’na rekor katılım

Balıkesir Triatlonu’na rekor katılım
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun iş birliğiyle organize edilen Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası ile Türkiye, ilk kez Triatlon Avrupa Şampiyonluğu'na ev sahipliği yapıyor. İçerisinde; alışveriş merkezleri, yüzme havuzu ve koşu parkurunun bir arada olması nedeniyle Avlu Balıkesir yabancı sporcuların ve Avrupa Triatlon Birliği'nin dikkatini çekti. Avlu Balıkesir, Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon yeteneğiyle de Dünya Şampiyonası'nın kapısını araladı. 32 ülkeden 700 sporcunun katıldığı "Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası" için sporcuların haricinde de 2 binden fazlada yabancı seyirci de Balıkesir'e akın etti. Şampiyona, 6 Ağustos Pazar günü sona erecek.
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