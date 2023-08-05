Efeler’e 12’nci adam dopingi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Efeler 09 Spor FK, taraftarlarının desteğiyle moral buldu. Yeşil-beyazlı taraftarlar antrenmanı ziyaret ederek oyunculara destek verdi. Tribünde yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturan Efeler taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takıma motivasyon oluşturdu. Kulüp de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile taraftara destek için teşekkür etti. Taraftarlar, oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafları da çekildi.