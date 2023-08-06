Bodrum’a genç kanat

Bodrumspor, dün transferde flaş bir hamle yaptı ve 21 yaşındaki kanat oyuncusu Haqi Osman ile anlaşma sağladı. Ege ekibi, daha önce Malatyaspor ve Ç.Rize formaları giyen, bonservisi elinde olan oyuncuyla el sıkışırken bu transferle hücum gücüne güç kattı. Geçen sezon 15'i Malatyaspor'da 3'ü de Çaykur Rize'de olmak üzere toplam 18 karşılaşmada görev alan genç futbolcu bu süreçte 1339 dakika sahada kalırken 5 gol atmış, 2 asist gerçekleştirmişti.

ÖNCEKİ SEZON SÜPER LİG'DE OYNADI

Bir önceki sezon yine Malatya ile Süper Lig deneyimi yaşayan oyuncunun kariyerinde toplam 58 mücadelede 8 golü bulunuyor. Ganalı futbolcunun transferinin ardından hücuma takviye çalışmalarının sürmesi beklenen yeşil-beyazlıların lig başlamadan bir iki ismi daha kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.