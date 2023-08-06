Ege ilk 5’te

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ege takımları transferleri peş peşe sıralarken, yeni sezon öncesi Ege ekipleri, ligin en değerli 5 takımı arasına girdi. 2023-2024 sezonunda kadrolarını büyük ölçüde şekillendiren Ege temsilcileri, yaptıkları transferlerle piyasa değerine göre sıralandığında zirvedeki 3 koltuğu Ege takımları kaptı.

Transfermarkt verilerine göre 1. sıraya 11.28 milyon Euro bedelle Göztepe, 4. sıraya 8.36 milyon Euro bedelle Bodrumspor, 5. sıraya ise 7.30 milyon Euro bedelle Manisa FK yerleşti. Geçtiğimiz sezon piyasa değerine göre sıralandığında Göz- Göz, 4. sırada, Bodrumspor 6. sırada, Manisa FK ise 9. sırada kendine yer bulabilmişti.

TAKIMLARININ EN DEĞERLİLERİ

Yeni sezonda takımlarının değerine değer katan oyuncuların transferleriyle Ege ekipleri, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Buna göre Göztepe'nin transfer döneminde Southampton'dan transfer ettiği kaleci Mateusz Lis 900 bin Euro,

Bodrumspor'un geçtiğimiz hafta takıma kattığı on numara Pedro Brazao 1 milyon Euro ve altyapısından yetiştiği Manisa Futbol Kulübü'nün genç stoperi Ayberk Karapo 775 bin Euro bedelle takımlarının en değerli isimleri oldu.

YASAĞA RAĞMEN 3 EKİBİ GEÇTİ

YENİ sezon hazırlıklarını transfer yasağı nedeniyle elindeki sözleşmesi süren oyuncular ve altyapı takviyesiyle sürdüren Altay ise beklenenin aksine 3 takımı solladı. Siyah-beyazlı ekip, listenin 15. sırasında konumlanırken Adanaspor, Giresunspor ve Erzurumspor FK'yı arkasında bıraktı. İzmir ekibi 3.35 milyon Euro bedelle geçen sene toplam değerinin altında kalmasına rağmen 2 basamak tırmandı