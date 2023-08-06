Kırık elle madalya

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocusu Esra Akbulak, Çin'de düzenlenen 31'inci Dünya Üniversite Yaz Oyunlarında eli kırılmasına rağmen müsabakadan çekilmedi ve organizasyonda bronz madalyanın sahibi oldu. Çin Halk Cumhuriyetinin Chengdu kentinde 28 Temmuz'da başlayan 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunlarında +73 kiloda tatamiye çıkan Esra Akbulak, ilk turda Hindistan'dan Himanshi Antil'i 2-0, çeyrek finalde Polonyalı Aleksandra Kowalczuk'u 2-1 yenerek adını son dörde yazdırdı.

Yarı finalde eli kırılan İzmirli sporcu, pes etmeyerek müsabakaya yine de devam etti ve İranlı Anahita Tavakoli'ye 2-1 kaybederek üçüncülük basamağına çıkmayı başardı. Dünya Üniversite Yaz Oyunlarından madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Esra Akbulak, "Çin'deki bu önemli organizasyon benim için çok iyi bir deneyim oldu. Yarı final maçında elim kırıldı ve motivasyonumu kaybettim; ancak buna rağmen bronz madalya ile dönmenin haklı gururunu yaşıyorum" dedi.