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Bergama’da Ahmet tamam

Bergama’da Ahmet tamam
TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi yönetimi Ahmet Çoruhlu'ya devredildikten sonra teknik direktörlük görevine Özden Töraydın'ı getiren Bergama Belediyespor'da transferler sürüyor. Kırmızı- lacivertli kulüp Darıca Gençlerbirliği'nden forvet Ahmet Gökbayrak ile sözleşme imzaladı. Konyaspor altyapısında yetişip daha önce 1922 Konyaspor, 23 Elazığ FK, Karaman FK ve Nazilli Belediyespor formalarını da giyen 24 yaşındaki Ahmet, geçen sezon ilk yarıda Nazilli'de 13 maçta 3, ikinci yarıda Darıca'da 14 maçta 7 gol attı. Bergama Belediyespor transferde daha önce Menemen FK'den sol bek İbrahim Şirin, stoper Kağan Topçu, ön libero Fuat Duran ve İnegölspor'dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ile anlaşmaya varmıştı.
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