Mete Gazoz Dünya Şampiyonu

Milli okçumuz Mete Gazoz büyük bir başarıya imza attı ve Almanya'da gerçekleşen Dünya Okçuluk Şampiyonası'da rakibini yenerek Dünya şampiyonu oldu. Gazoz, Hyundai Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyaya hak kazandı ve ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Başkent Berlin'deki yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup etmeyi başaran milli sporcu, bu galibiyetle adını son 4 isim arasına yazdırdı.

GEZEGENDEKİ EN İYİ OKÇU BENİM

Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı. Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek büyük bir başarı elde etti. Şampiyonluğun ardından konuşan milli okçu Mete Gazoz, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i zaten seviyordum, şimdi daha çok seviyorum. Takım kotası daha önemli. O yarışmada ağlamadım finallerim olduğu için ama şimdi ağlayabilirim. Şu anda dünyada benden mutlusu yoktur. Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım" yorumunda bulundu.

TÖRENDE KLASİK SEVİNCİNİ YAPTI

24 yaşındaki sporcumuz final mücadelesinin ardından düzenlenen madalya töreninde klasikleşmiş sevinci yaparak sempatik hareketleri ile bir kez daha ilgi odağı oldu. Okçuluk tarihimizde dünya şampiyonası bireysel kategoride finale yükselen ilk sporcu olan Mete Gazoz, bu başarısını şampiyonlukla taçlandırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u ilk tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Müsabakanın ardından milli sporcuyu telefonla arayan Erdoğan, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere" dedi. Başkan Erdoğan, Gazoz'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da tebrik etti. Erdoğan Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum.