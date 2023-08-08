Gurur tablosu

Çin'de düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası devam ediyor. Erkekler yarı maratonunda 1:04.36'lık derecesiyle Sezgin Ataç, 4x400 bayrak yarışında 3:03.46'lık derecesiyle İsmail Nezir, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı'nın yer aldığı 4x400 Bayrak Takımı, Üç adım atlamada 14.31'lik derecesiyle Tuğba Danışmaz, 20 km erkeklerde 1:23.40'lık derecesiyle Salih Korkmaz, 20 km kadınlarda 1:33.53'lük derecesiyle Meryem Bekmez, erkekler yarı maratonunda 3:14.31 derecesiyle Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan, Sezgin Ataç ve Mahsum Değer'den oluşan maraton takımı, kadınlar yarı maratonunda 3:43.14 derecesiyle Fatma Karasu, Yayla Kılıç Gönen, Derya Kunur, Burcu Subatan'dan oluşan maraton takımı ve cirit atmada 59.05'lik derecesiyle Eda Tuğsuz, altın madalyanın sahibi oldu.

DAMGA VURDULAR

Kadınlar yarı maratonunda 1:13.31'lik derecesiyle Yayla Kılıç Gönen, erkekler yarı maratonunda 1:04.37'lik derecesiyle Ayetullah Aslanhan, 3 bin metre engellide 9:50.42'lik derecesiyle Semra Karaslan, üç adım atlamada 16.83'lük derecesiyle Necati Er, 10 bin metre erkeklerde 29:06.62'lik derecesiyle Sezgin Ataç ve 10 bin metre kadınlarda 34:05.03'lük derecesiyle Yayla Kılıç Gönen gümüş madalya kazandı. Bronz madalya kazanan milli atletler ise, 1500 metre kadınlarda 4:17.26'lık derecesiyle Şilan Ayyıldız, kadınlar yarı maratonunda 1:14.28'lik derecesiyle Fatma Karasu ve 10 bin metre kadınlarda 34:10.97'lik derecesiyle Fatma Karasu oldu.

İSMAİL NEZİR'DEN İKİNCİ DERECE

KOŞU takımımızın başarılı sporcusu İsmail Nezir, bir kez daha İzmir'i gururlandırdı. 4x400 bayrak yarışında takım halinde kazanılan altın madalyada pay sahibi olan Nezir, 400 metre engellide de 48.72'lik derecesiyle gümüş madalya kazanmayı başardı. Son olarak Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde altın madalya kazanan genç sporcu böylece Çin'de madalyalarına yenilerini eklemiş oldu.