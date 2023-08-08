İşte yol haritamız

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimleri dün yapıldı. Galatasaray, Slovenya şampiyonu Olimpia Ljubljana'yı elediği takdirde Faroe Adaları takımı Klaksvik ile Norveç ekibi Molde arasında oynanacak tur mücadelesinin galibiyle Play- Off turunda gruplara kalmak için karşı karşıya gelecek. Elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundan devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, bu turda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı arasındaki eşleşmeyi kazanan tarafla karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, ilk maçı, evinde oynayacak.

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Konferans Ligi'nde ise 3. eleme turunu geçmeleri halinde Beşiktaş, Aris (Yunanistan)-Dynamo Kiev (Ukrayna) galibiyle, Fenerbahçe de Twente (Hollanda)-Riga (Letonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yukatel Adana Demirspor ise Play-Off turuna yükselirse Avrupa Ligi'nden Olympiakos (Yunanistan)-Genk (Belçika) eşleşmesinde kaybeden tarafın rakibi olacak. Üçüncü eleme turunda Beşiktaş Azerbaycan'ın Neftçi, Fenerbahçe Slovenya'nın Maribor, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan'ın Osijek takımıyla mücadele edecek.